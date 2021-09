SP64 Prealpina orobica chiusa una giornata intera per lavori di asfaltatura

La SP64 Prealpina orobica chiude per consentire i lavori di asfaltatura della sede stradale, intervento che rientra nell'ambito del programma di manutenzione delle strade di competenza della Provincia di Lecco tra Valsassina e Lario Orientale.

Con ordinanza n° 65, l'ente ha disposto la chiusura totale al transito della SP64 Prealpina Orobica dal pk 0+000 (rotatoria intersezione Sp62/Sp64 in loc. Colle di Balisio) al pk 1+500 circa (intersezione con Via Case Manzoni in loc. Maggio di Cremeno) per consentire i lavori di asfaltatura della sede viaria, nella giornata di lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 16, e comunque sino al termine dei lavori.

I residenti e le persone coinvolte da attività economiche nel tratto coinvolto potranno invece procedere a passo d'uomo, con traffico gestito dai movieri dell'impresa esecutrice.