Lavori sulla SP67 in Alta Valsassina, scatta la proroga fino al 5 agosto

I disagi sulla SP67 in Alta Valsassina e Valvarrone proseguono fino ad agosto. La viabilità nel territorio comunale di Casargo sarà ancora parzialmente (nei weekend e al lunedì) e totalmente interrotta (nel resto della settimana), per consentire i lavori di messa in sicurezza nelle are colpite dagli eventi alluvionali del 2019.

La Provincia, con ordinanza, ha prorogato fino al prossimo 5 agosto (in una prima ipotesi i lavori sarebbero dovuti terminare il 24 giugno) le modifiche alla normale circolazione nel tratto compreso fra il pk 5+300 circa (intersezione con Via Scuri) e il pk 5+800 circa (intersezione con Via Provinciale).

Le zone interessate

L'intervento riguarda lavori di regimazione idraulica, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a monte della SP67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, valle dell'impluvio denominato Canale di Pezzo e Valle Fontana.

L'ente provinciale ha dunque disposto l'istituzione del senso unico alternato gestito da impianto semaforico dalle 18 del venerdì alle 8 del martedì, e la chiusura al transito dalle 8 del martedì sino alle 18 del venerdì.