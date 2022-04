Posa della rete del gas metano, chiusure notturne sulla Provinciale 67

La SP67 chiude due settimane per lavori. Lungo il tratto di Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone, compreso il centro abitato di Margno, sono in corso di esecuzione opere di posa delle reti di distribuzione del gas metano da parte di LeReti spa.

I lavori sono a carico dell'impresa Edil Lario Cad srl, che ha bisogno di operare in orario notturno vista l'impossibilità di farlo con la normale viabilità della strada.

Per questo motivo la Provincia di Lecco ha emesso l'ordinanza di chiusura al transito della Sp67 Alta Valsassina e Valvarrone dal pk 3+800 circa (incrocio con Via al Tennis) e il pk 4+000 circa (cimitero di Margno) in comune di Margno, anche per i meszzi di soccorso ed emergenza, dal 4 aprile 2022 al 15 aprile 2022 (escluso sabato e domenica) dalle ore 21 alle ore 5.30.