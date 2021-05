Posa delle reti fognarie e del gas, chiusure notturne sulla Provinciale 67

Il tratto tra gli abitati di Premana e Pagnona non consente il transito di ulteriori mezzi oltre a quelli impegnati nello scavo: viabilità interrotta dalle 21 alle 5.30 dal 16 al 20 maggio

Lungo il tratto di Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone, compreso tra gli abitati di Premana e Pagnona, sono in corso di esecuzione le opere di posa delle reti fognarie e di distribuzione del gas metano, da parte di Lario Reti Holding spa e LeReti spa.

Lo scorso 6 maggio 2021 l'impresa Costruzioni Bertoldini srl, con sede a Premana, affidataria dei lavori, ha chiesto di procedere alla chiusura notturna del tratto stradale compreso tra il pk 10+120 e il pk 10+900 in quanto la sezione stradale non consente il transito contemporaneo di ulteriori mezzi oltre a quelli impegnati nello scavo, quindi nemmeno di quelli di soccorso e di emergenza in caso di necessità e urgenza.

La Provincia di Lecco, verificato che l’abitato di Pagnona risulta comunque raggiungibile tramite itinerario alternativo risalendo la SP67 da Dervio via Valvarrone, ha disposto la chiusura notturna al transito veicolare lungo la SP67 Alta Valsassina e Valvarrone al pk 10+120 (incrocio tra Premana e Pagnona) ed il pk 10+900 (Ponte sul torrente Varroncello) per esecuzione lavori su rete fognatura e gas, anche per i mezzi di soccordo ed emergenza, con le seguenti modalità: