Stop ai tir sul ponte della Valle del Sales lungo la SP67

Stop ai mezzi con massa superiore alle 20 tonnellate sul ponte della Valle del Sales lungo la SP67. Il tratto interessato dall'ordinanza (n° 2) della Provincia di Lecco si trova all'altezza del pk 1+700 circa della Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone dir. 3 Sueglio.

Il provvedimento si è reso necessario, come scrive l'ente, "a seguito di segnalazione del Comune di Sueglio. Si è proceduto a effettuare un sopralluogo di controllo presso il ponte in oggetto, nel corso del quale è stato riscontrato un deterioramento delle condizioni di conservazione della struttura, in particolar modo derivante dall'ampio distacco di porzioni del calcestruzzo copriferro dalle travi del solaio e dalle pile di sostegno, oltre alla consistente ossidazione dei ferri di armatura scoperti".

È dunque necessario procedere a ulteriori ispezioni tecniche, in conformità alle linee guida 2020 emesse dal Mit riguardanti i ponti e in particolar modo alle modalità operative di verifica delle opere d'arte e per quanto rilevabile. Per questo motivo, a scopo precauzionale e per ridurre le azioni di carico sul manufatto, il limite di massa per i veicoli in transito sulla struttura è stato limitato a 20 tonnellate a partire dalle ore 12 di giovedì 13 gennaio 2022.