Terminato il disgaggio della parete: la Sp72 a Dorio torna a doppio senso

Riaperta completamente la strada Provinciale 72 a Dorio dopo la caduta di un grosso masso nel pomeriggio di martedì, che aveva reso necessario l'immediato intervento dei vigili del fuoco e del personale della Provincia di Lecco. Fin dai minuti successivi al distaccamento la viabilità era stata modificata con l'istituzione del senso unico alternato di marcia.

Come annunciato ieri, nella mattinata di mercoledì si sono completati le opere di rimozione del materiale caduto a lato della carreggiata e il disaggio della parete, per mettere in sicurezza il transito veicolare. A metà pomeriggio è stato dunque possibile ripristinare il doppio senso di circolazione.

Il distacco dalla parete

A metà pomeriggio di martedì 27 giugno un sasso di grosse dimensioni si è staccato dal versante montuoso a ridosso della strada Provinciale 72 nel territorio comunale di Dorio, all'altezza del chilometro 85, precipitando proprio a margine della carreggiata. Per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto dal crollo.