L'Asst Lecco spegne il numero 848 884422

Occhio al cambio di numero per parlare con Asst Lecco. Dal 1° giugno 2022 il numero 848 884422 dell’Azienda Sanitaria di Lecco verrà definitivamente dismesso. Per parlare con gli ospedali dell’azienda è già attivo il numero 0341 253000.

A questo numero si potranno chiedere informazioni sull’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, sui presidi ospedalieri e territoriali; sarà possibile, inoltre, prenotare, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00, visite ed esami diagnostici ospedalieri di tipo radiologico e in ambito materno-infantile, oncologico e cardiovascolare oltre a visite ed esami diagnostici erogati in libera professione.

Inoltre, allo 0341 253000 si potranno disdire prenotazioni di visite specialistiche ed esami strumentali a cui si intende rinunciare. “A tal proposito ricordiamo che la rinuncia va comunicata entro 48 ore precedenti alla disdetta. In caso contrario l’utente sarà obbligato a corrispondere il ticket della prestazione non effettuata. Per tutte le altre visite, si ricorda che Regione Lombardia offre un servizio di contact center telefonico per la prenotazione di prestazioni sanitarie accessibile chiamando l’800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, oppure lo 02.99.95.99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario”, ricorda Asst Lecco. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi.