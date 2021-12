Spi Cgil e Lilt insieme per la diagnosi precoce dei tumori femminili

Lo Spi Cgil Lecco aderisce all'iniziativa della Lilt con cui si intende promuovere la diagnosi precoce dei tumori femminili.

"Prevenzione vuol dire vivere più a lungo e con una qualità migliore - spiegano dal sindacato - Per questo, in occasione del Mese Rosa, lo Spi Cgil Lecco accoglie la proposta dell'associazione Lilt provinciale (Lega Italiana Lotta ai Tumori) finalizzata alla diagnosi precoce dei tumori femminili. Tutte le donne iscritte alla Cgil avranno quindi la possibilità di sottoporsi a visite ginecologiche e senologiche presso la sede di Lecco della Lilt, in via Previati 13, sottoscrivendo l'adesione annuale all'associazione al costo agevolato di 10 euro. Le visite possono essere prenotate telefonando ogni giorno dalle 15 alle 18 al numero 0341 285659".