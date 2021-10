Anche chi ha lo Spid può delegare l'accesso ai servizi digitali Inps

Da oggi, 1° ottobre, non sono più accessibili alcuni servizi online Inps con il Pin e serve l'identità digitale. Ma c'è una buona notizia per limitare i disagi legati alla novità

Da oggi, venerdì 1° ottobre, non è più possibile accedere ai servizi online dell'Inps con il Pin e diventa obbligatoria l'identità digitale. E nell'utilizzo dello Spid non mancano i disagi, soprattutto per le persone più anziane, tra cui diversi lecchesi. In attesa di abituarsi e "prendere le misure" c'è una buona notizia per cercare di alleggerire i disagi legati alla novità. A renderla nota, è l'uffico regionale Inps in un comunicato inviato agli organi di informazione.

"È disponibile sul sito Inps la nuova funzionalità che consente a chi ha già l’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica) e Cns (Carta Nazionale dei Servizi) di delegare l’accesso a una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale - si legge nella nota stampa - Con questa nuova funzionalità l'Istituto previdenziale agevola tutti gli utenti all’uso dei servizi digitali e al tempo stesso favorisce la diffusione dell’identità digitale".

Come attivare la delega Spid su Spid

Per attivare la delega Spid su Spid, il delegante, mediante la sua identità digitale (Spid, Cie o Cns), dovrà accedere al servizio online disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, inserire i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che vuole designare come proprio delegato e l’eventuale data di scadenza della delega.La richiesta di delega potrà essere presentata anche attraverso l’invio dei moduli e dei documenti sottoscritti digitalmente via Pec alla sede territorialmente competente. Conclusa la procedura online o via Pec, la delega risulterà immediatamente attiva.

"Restano ancora temporaneamente attivi i Pin rilasciati ad aziende e intermediari"

"L’avvenuta registrazione della delega sarà notificata automaticamente al delegato. Nell’area personale MyInps sarà sempre possibile verificare lo stato di una eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca. Si ricorda che da oggi - precisano infine gli uffici Inps - non è più possibile accedere ai servizi online Inps con il Pin, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento. Rimarranno ancora temporaneamente attivi i Pin rilasciati alle aziende e ai loro intermediari allo scopo di consentirne il più completo adeguamento informatico ed organizzativo ai sistemi di identità digitale".