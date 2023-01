Lo Sportello Casa anche a Merate: consulenza immobiliare gratuita per la cittadinanza

Lo Sportello Casa sbarca a Merate. Lanciato nello scorso mese di maggio a Lecco, il servizio voluto da Fimaa Lecco per offrire una consulenza gratuita sul mercato immobiliare a privati e professionisti è ora attivo anche a Merate presso la sede della delegazione di Confcommercio in viale Verdi 16. L'appuntamento è fissato per il primo martedì del mese: si comincia il prossimo 7 febbraio.

"Abbiamo deciso di ampliare a Merate il servizio che già offriamo dallo scorso mese di maggio su Lecco - spiega il presidente Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo - L'obiettivo è quello di dare supporto ai cittadini, aiutandoli a risolvere i dubbi e le perplessità che possono presentarsi quando si acquistano e vendono o si affittano immobili residenziali o commerciali. Una consulenza gratuita che verrà fornita mensilmente, ogni primo martedì del mese, da un professionista immobiliare di Fimaa Lecco".

L'esperienza su Lecco finora è stata positiva: "Lo 'Sportello Casa' funziona ed è apprezzato dalla cittadinanza. Quando l'abbiamo ideato volevamo, come associazione nazionale e provinciale di settore più rappresentativa, metterci in un'ottica di servizio e di apertura a tutto il territorio della provincia. Volevamo anche mostrare l'importanza di rivolgersi a un intermediario serio e qualificato per evitare spiacevoli sorprese in un ambito così delicato come quelle della compravendita immobiliare. Siamo soddisfatti e continueremo a impegnarci perchè chi si rivolge a noi possa avere le risposte che cerca".

Come prenotare

Per prenotare il proprio appuntamento con lo "Sportello Casa" sia a Merate (primo martedì del mese) sia a Lecco (primo giovedì del mese: il prossimo appuntamento è quello del 2 febbraio) basta chiamare il centralino di Confcommercio Lecco (0341 356911).

In questi giorni Fimaa Lecco è impegnata anche in una campagna associativa che ha il seguente claim: "Hai un'immobiliare? Fai la scelta giusta. Scegli Fimaa Lecco".

"Essere iscritto a Fimaa Lecco vuol dire avere supporto, consulenze e servizi per lavorare in serenità - evidenzia il presidente Zambaldo, in carica dallo scorso mese di novembre - Siamo da sempre sinonimo di garanzia, qualità e preparazione professionale e vogliamo ampliare la nostra base associativa per fare squadra e avere un 'peso' ancora maggiore sul territorio".