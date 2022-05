Springsteen in concerto a Monza, aperte le prevendite

Il "Boss" in concerto a pochi chilometri dalla provincia Lecchese. Dopo il live del 2017, Bruce Springsteen ripartirà infatti in tour con la E Street Band e la tappa conclusiva di questo nuovo emozionante viaggio rock dal vivo sarà all'autodromo di Monza. Alla data evento manca però ancora diverso tempo, più di un anno per la precisione. Il concerto si terrà infatti martedì 25 luglio 2023. Ma già oggi, martedì 31 maggio, si sono aperte le prevendite.

Il ritorno on the road di Springsteen sarà caratterizzato da una serie di date nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona a cui seguiranno altre 20 date da Dublino a Monza, passando per Parigi, Amsterdam, Vienna e altre città europee. Quella in programma all'Autodromo monzese non sarà l'unica tappa italiana. L'autore di "Born in the Usa", "Human touch", "The Rising", "Dancing in the dark", "Waitin'on a sunny day" e tantissime altre canzoni da brividi, si esibirà infatti anche a Ferrara il 18 maggio al Parco Urbano Bassani e il 21 maggio a Roma al Circo Massimo.

Foto da Facebook

Da oggi, fino alle 23.59, sarà dunque possibile acquistare in anteprima i ticket del concerto che "The Boss" terrà il 25 luglio 2023 dalle 19.30 al Parco di Monza. Protagonista del grande raduno sarà il prato della Gerascia, all?interno dell?Autodromo Nazionale Monza, che già negli anni passati ha accolto grandi eventi e concerti internazionali.

I biglietti

I biglietti, posto unico in piedi, saranno divisi così: Pit A 130 euro, Pit B1 100 euro, Pit B2 100 euro, Pit C1 85 euro e Pit C2 85 euro. A tutti i biglietti andrà aggiunta la tariffa della prevendita. I ticket sono disponibili sui canali ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account.

«Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l?ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno - e anche dopo!» - ha dichiarato Springsteen. I membri della E Street Band sono: Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria) con Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere).

L'annuncio del concerto di Monza era stato dato martedì 24 maggio, direttamente sulla pagina Facebook di Barley Arts. "Siamo felici di annunciare tre concerti di Bruce Springsteen and The E Street Band in Italia nel 2023, anno che vedrà il loro grande ritorno on the road con una serie di date, ancora da svelare, nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto".