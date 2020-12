Lavori nelle gallerie in Altolago, previste chiusure notturne sulla SS36

Lavori sulla SS36, previste chiusure in orario notturno. Al via da questa sera, giovedì 10 dicembre, gli interventi di manutenzione programmata degli impianti tecnologici e la verifica dei presidi antincendio posti a servizio delle gallerie presenti lungo la Strada statale 36 nel tratto compreso tra il km 57,700 e il km 92,400 tra i comuni di Bellano e Trivio di Fuentes, in provincia di Lecco.

Nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dalle ore 22 di questa sera fino alle 5 del giorno successivo, dal km 57,700 al km 75,350 in direzione Sondrio tra gli svincoli di Abbadia Lariana e Bellano.

I lavori proseguiranno lunedi 14 dicembre dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo: la Statale 36 verrà chiusa al traffico in direzione Milano dal km 92, 400 al km 75,350 tra gli svincoli di Trivio di Fuentes e Bellano.

Infine giovedi 17 dicembre dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo la strada verrà chiusa in direzione Sondrio dal km 75,350 al km 92,400 tra gli svincoli di Bellano e Trivio di Fuentes.

Durante le ore di chiusura, informa Anas, il traffico veicolare verrà deviato lungo la viabilità provinciale.