SS36: lavori di pavimentazione al cantiere del cavalcavia di Civate

Lavori urgenti di Anas sulla SS36 a partire da venerdì 18 settembre per la posa della pavimentazione nella zona del cantiere del cavalcavia di Civate al km 44+400.

1) Controstrada della SS 36 al km 44+500 in direzione Lecco

Ore 9 apertura cantiere sulla controstrada direzione Lecco. Parziale chiusura della controstrada (larghezza della chiusura 3,00 m) per consentire la fresatura della pavimentazione per una lunghezza di 80 metri. Il traffico sarà rallenato e deviato sulla restante parte della rampa. La fresatura della pavimentazione sarà realizzata per una larghezza di 6 metri, sono previste due passate con parzializzazione del traffico.

Poi seguirà la pavimentazione della controstrada, con parzializzazione del traffico, con due passate successive. I veicoli saranno gestiti da movieri e deviati a lato del cantiere sempre restando sulla controstrada. Prevista fine lavori intorno alle 13-14.

2) Controstrada della SS 36 al km 44+500 in direzione Milano

Completata la fresatura della controstrada direzione Lecco, la fresa si porta sulla rampa direzione Milano. Parziale chiusura della controstrada direzione Milano per fresare la zona di attacco della rampa, tra nuova pavimentazione e la vecchia. Il traffico sarà rallentato e gestito con movieri, mantenendolo sulla controstrada.

Finita la pavimentazione sulla controstrada direzione Lecco, la vibrofinitrice si porta nella controstrada direzione Milano per pavimentare la zona di attacco. Parziale chiusura della controstrada direzione Milano e gestione del traffico come nella fase di fresatura. Nel frattempo la fresa contiuna l'attività nella parte di rampa interclusa al traffico. Fine lavori nella giornata di venerdi sera.

Il completamento dei lavori

Lunedi 21 settembre

Pavimentazione della controstrada direzione Milano con tappeto, dentro nel cantiere senza interessare il traffico. Sistemazione new jersey e segnaletica verticale.

Martedì 22 settembre

Prevista apertura al traffico della controstrada direzione Milano nella giornata di martedi. Assistenza con mezzi e personale Anas durante i lavori di venerdi 19 settembre 2020.