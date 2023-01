Lavori notturni sulla SS36, chiude l'Attraversamento di Lecco

Automobilisti attenzione, programmate chiusure notturne lungo la SS36.

Per consentire i lavori di manutenzione all'interno delle gallerie "Attraversamento di Lecco" e "San Martino", lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel territorio comunale di Lecco, Anas ha programmato la chiusura notturna della carreggiata Nord.

La limitazione sarà in vigore la notte fra lunedì 30 e martedì 31 gennaio nel tratto compreso tra il km 50,6500 (uscita Lecco Centro) e il km 55,600 (ingresso Pradello/Abbadia Lariana), nella fascia oraria 22.00-5.00.

Durante la chiusura la circolazione sarà deviata in uscita a Lecco Centro con prosecuzione sulla rete locale per Sondrio fino al rientro in statale all'ingresso di Pradello/Abbadia Lariana.