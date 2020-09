Lavori agli impianti in galleria: SS36 chiusa di notte per due settimane

Proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti riguardanti l'efficientamento energetico in galleria lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", nel territorio comunale di Lecco.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 28 settembre e fino a sabato 10 ottobre, saranno chiuse al traffico le gallerie "Attraversamento Lecco" e "San Martino" (dal km 55,700 al km 50,650) in direzione Milano, esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 6 del giorno successivo, a esclusione dei giorni festivi.

Inoltre nelle notti del 27 settembre e del 4 ottobre, la Statale 36 sarà chiusa anche in direzione Sondrio, dal km 50,650 al km 55,700, dalle ore 22 alle ore 6 al giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.