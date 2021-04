SS36: limitazioni in orario notturno per lavori di pavimentazione

Le opere di riasfaltatura interesseranno la rampa di collegamento tra lo svincolo di "Lecco Malgrate" e il centro abitato di Lecco. Intervento anche nel tunnel del Barro per la posa delle canalette metalliche riservate alla captazione e allo smaltimento delle acque

Nuovi lavori programmati da Anas sulla principale arteria viabilistica della nostra provincia. Avanzano infatti, anche sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", gli interventi per il risanamento delle pavimentazioni.

A partire dal 6 aprile e fino al 16 aprile, esclusivamente in orario notturno (dalle ore 21 alle ore 6), verrà istituito il senso unico alternato dal km 53,260 al km 55,055 lungo la rampa di collegamento tra lo svincolo di "Lecco Malgrate" e il centro abitato di Lecco.

Infine, lungo la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" verranno chiusi al traffico, in entrambe le direzioni, gli svincoli in entrata e in uscita dal km 54,400 al 55,055 dal 13 aprile al 16 aprile dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo.

Lavori nella galleria del Barro

Anas prosegue inoltre gli interventi di fornitura e posa in opera delle canalette metalliche per la captazione e lo smaltimento delle acque di infiltrazione e i lavori di verniciatura delle pareti, di pulizia e di sostituzione della segnaletica marginale all'interno della galleria del Monte Barro, lungo la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga".

Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà chiusa al traffico la carreggiata, in direzione Milano dal km 49,100 al km 44,400 nella notte del 6 aprile dalle ore 21 alle 6. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Pescate al km 49,100 con deviazione del traffico sulle SP583 e SP639 e rientro sulla Statale 36 allo svincolo di Civate al km 44,400.