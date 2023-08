Per maltempo chiuso il versante svizzero della Statale 36

Il maltempo che in queste ore sta flagellando il nord Italia, e anche il nostro territorio, ha avuto e ha riflessi importanti anche sulle arterie viabilistiche.

Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità.

Le attuali criticità

Sulla Strada statale 36 Del Lago Di Como e Dello Spluga è stato chiuso il passo dello Spluga, sul versante svizzero, per frana. Sempre in Lombardia, a causa di una frana al km 61,300 è stata chiusa al traffico nella tarda serata di domenica la Strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco tra il km 59,000 e il km 72,000 lungo versante valtellinese e bergamasco. Sulla SS38 dello Stelvio, a causa dell’esondazione del fiume Adda in località Bormio, si registrano rallentamenti.