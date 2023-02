Finalmente spuntano i cartelli allo svincolo di Mandello sulla SS36

Sono stati necessari più di due anni, ma alla fine i cartelli che indicano lo svincolo di Mandello sono comparsi. Come si suole dire, meglio tardi che mai.

Era da quando il peduncolo è stato inaugurato, nel dicembre del 2020, che gli utenti della Strada Statale 36 aspettavano la cartellonistica che indichi, a centinaia di metri di distanza, l'imminente uscita dalla ex Super. In tanti, infatti, lamentavano (a ragione) la scarsa visibilità dello svincolo, situato in uscita dalla SS36 soltanto sulla carreggiata Sud.

Gli amministratori mandellesi avevano fatto proprie le istanze degli utenti segnalando subito il problema ad Anas, ma si è dovuto attendere più di due anni per avere l'ok. I cartelli sono stati installati nella giornata di lunedì 13 febbraio, a spese del Comune di Mandello (costo complessivo circa 20mila euro). Laconico il commento del sindaco Riccardo Fasoli: "Abbiamo dovuto attendere l'autorizzazione per la realizzazione dei cartelli a norma e l'autorizzazione per la chiusura della strada per poterli mettere, ma alla fine ce l'abbiamo fatta".

L'inaugurazione

Venne inaugurato la mattina del 15 dicembre 2020, alla presenza di un nutrito parterre di autorità, lo svincolo sulla Strada Statale 36 a Maggiana, frazione di Mandello, che consente l'ingresso verso Nord e l'uscita giungendo sempre da direzione Nord. Un'opera di 195 metri, costata 610mila euro di intervento a conclusione di opere ben più impegnative partite vent'anni fa con la costruzione delle due aree di servizio sulla SS36 e riprese nel corso dell'ultimo lustro.