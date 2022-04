Regione Lombardia: "Al via la stabilizzazione del personale sanitario"

Al via le stabilizzazioni per il personale sanitario. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, ha infatti approvato il protocollo d'intesa sottoscritto da parte pubblica e sindacati. Gli enti destinatari del provvedimento sono le Ats, Asst, Irccs, Areu, l'Agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo. Così come il personale delle Asp, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e dell'Arpa Lombardia che applicano il contratto della sanità pubblica.

I bandi dovranno essere avviati entro il 2022 in coerenza con il piano triennale del fabbisogno. I soggetti da stabilizzare, personale del comparto e della dirigenza sanitaria, dovranno possedere i requisiti del Decreto Legislativo 75/2017 articolo 20 comma 2 (Legge Madia). Le procedure concorsuali sono riservate al 50% dei posti disponibili.

"Rispettare i tempi, stabilizzazioni entro quest'anno"

"La legge di potenziamento della sanità lombarda da noi fortemente voluta prevede il paziente al centro del sistema - ha dichiarato la vicepresidente Letizia Moratti - Diventa pertanto strategico e fondamentale aumentare il personale sanitario, valorizzando chi negli ultimi anni ha lavorato intensamente in questo delicato e importante settore. La delibera che dà il via alle stabilizzazioni è una scelta ben precisa di Regione Lombardia. Scelta sottoscritta e concertata con le organizzazioni sindacali che hanno dato un importante contributo. Regione Lombardia monitorerà l'iter, affinché si rispettino tempi e scadenze".