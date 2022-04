Staffetta da Mandello a Fiumelatte celebra la resistenza al nazifascismo

Una staffetta dal significato particolare, a piedi da Mandello a Varenna, per celebrare la resistenza al nazifascismo e allo scopo di coinvolgere i giovani e il mondo dello sport e di trasmettere loro l'invito a non dimenticare.

L'appuntamento è per giovedì 21 aprile alle ore 18, con partenza dalla Polisportiva Mandello e staffetta tra tedofori che percorreranno la Provinciale 72 sino al monumento posto alla Montagnetta a Fiumelatte di Varenna che ricorda la strage nazifascista di sei partigiani della 55° brigata F.lli Rosselli, tra quelli arresisi alle forze fasciste per mancanza di viveri nel dicembre del 1944 e, quindi, internati nelle carceri di Bellano.

I fatti del 1944

Secondo gli accordi presi con il Questore di Como, quei giovani tra i 21 e i 31 anni dovevano essere inviati in Germania come lavoratori coatti. Durante il trasferimento da Bellano a Como in questo luogo, denominato "la Montagnola", i fascisti delle Brigate Nere, simulando un attacco dei partigiani, fecero scendere i sei dal camion e li fucilarono. Tra di loro, il mandellese Pasut Domenico, di 23 anni. A ricordo di quel fatto, sia i giovani atleti sia i cittadini troveranno sul posto una delle diverse targhe degli Itinerari della Memoria - Partigiani sulle Grigne.

A organizzare sono l'Amministrazione comunale di Mandello del Lario, le associazioni sportive Polisportiva Mandello e Bike Team Mandello, l'Archivio comunale della Memoria Locale di Mandello del Lario e la sezione Lario Orientale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La fiaccola sarà portata da atlete e atleti, abili e diversamente abili, della Polisportiva Mandello, accompagnati dai ciclisti del Bike Team Mandello.

"Inevitabile, quest'anno - sottolineano gli organizzatori - ricordare l'impegno dell'Italia repubblicana e antifascista contro ogni forma di sopruso anche nel rapporto tra le Nazioni, condannando l'aggressione russa dell'Ucraina e ogni aggressione perpetrata nel mondo a danno dell'autodeterminazione dei popoli e a favore dell'accoglienza delle migranti e dei migranti a causa delle guerre e della povertà.