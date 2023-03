Staffetta sull'Adda con Plastic free

C'è anche Brivio tra i 5 comuni dove farà tappa la staffetta sull'Adda di Plastic free in programma sabato 1 e domenica 2 aprile. Dopo il successo degli interventi di pulizia in centro Lecco, la delegazione guidata da Ornella Pozzoni e Barbara Cavanna, sarà ora coinvolta in questa iniziativa ecologica con tappa a Trezzo sull'Adda, Cassano, Calusco, Cornate e Brivio. I partecipanti saranno coinvolti in una passeggiata ecologica con pulizia ambientale.

Anche il presidente della regione, Attilio Fontana (nella foto) ha voluto dare il proprio sostegno all'iniziativa unendosi all'appello a partecipare. A Brivio l'appuntamento è per domenica 2 aprile alle ore 9 con ritrovo davanti all'ex ristorante Bella Venezia (per info 335 7869590 e 328 1121040 e barbara.cavanna@plasticfreeonlus.it). Anche il Parco Adda ha dato il proprio patrocinio alla staffetta green.