Si torna sulla neve! A dicembre apre la stagione, un pullman collegherà Milano a Barzio

Dopo un anno e mezzo di stop forzato, si torna a sciare sulle piste lecchesi. La stagione invernale si preannuncia ricca di opportunità per la montagna lombarda, caratterizzata dal lavoro di pianificazione delle Olimpiadi invernali 2026 e da un'offerta turistica in linea con le più recenti tendenze di viaggio.

I trend evidenziano che il ritorno dei flussi internazionali, la ricerca di località minori come borghi e cammini, il crescente interesse per esperienze montagna d'inverno alternative allo sci, la crescita del turismo verde e attivo, la concentrazione delle vacanze in Italia per un turismo di prossimità, il crescente interesse verso prodotti del territorio ed esperienze autentiche locali, il continuo aumento del turismo enogastronomico.

Le promozioni

La Valsassina e le montagne del Lago di Como sono da sempre una delle prime scelte per l'avvicinamento agli sport montani grazie al rapido collegamento tra Milano per cui in un'ora è possibile essere già sulla neve e raggiungere Bobbio, Artavaggio, Betulle ed Erna. La stagione invernale 2021/2022 ai Piani di Bobbio&Valtorta partirà il 27 novembre o il 4 dicembre 2021, in base alle condizioni neve e meteo, ma con la seconda data decisamente favorita. Tra le novità ai Piani di Bobbio&Valtorta si segnala la presenza del Bus della Neve un collegamento diretto da Milano a Barzio previsto tutti i weekend, la possibilità di ottenere lo Skipass online attraverso un'app dedicata (Bobbio App), il lancio di una promozione per gli under 16 per ottenere lo skipass gratuito e la presenza di una nuova area Bob.