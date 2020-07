Valgreghentino, successo per i primi appuntamenti di Start

Successo per i primi appuntamenti di Start, la rassegna di spettacoli, film e musica per l’estate 2020 proposta a Valgreghentino nell’area ex Grani Marmi. Pubblico folto infatti (vedi foto) per i primi due film e il concerto della Banda Manzoni di Lecco.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 25 luglio con “Truciolo e il lupo” il teatro dei burattini di Ivano Rota. Lo spettacolo verrà proposto in due turni, alle ore 17 o 18, con gruppi di massimo 50 bambini.

Per prenotazioni contattare la biblioteca civica: biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it - 0341.604079 oppure la Pro loco: prolocovalgre@gmail.com - 3392771618. Martedì 28 luglio verrà invece proiettato il film “Un’estate in Provenza”, mentre venerdì 7 agosto si terrà un concerto con gli “Aironi neri” (serata offerta da Avis e Gruppo Alpini Valgreghentino). A settembre gli ultimi due spettacoli.

