Lavori sulla rete elettrica: la Statale 36 chiude da Abbadia a Bellano

Si continua a lavorare sulla frequentata "trentasei". Anas ha programmato gli interventi di manutenzione programmata agli impianti per l'efficientamento energetico a servizio delle gallerie e degli svincoli tra il km 57,550 e il km 75,350 della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”.

Si lavora fino al 30 settembre

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, la statale verrà chiusa, in direzione nord, dallo svincolo di Abbadia Lariana ( km 57,550) allo svincolo di Bellano ( km 75,350) a partire da questa sera alle ore 23 fino alle 5 del giorno successivo. Il cantiere sarà attivo fino al 30 settembre, tutti i giorni ad esclusione dei festivi e prefestivi. Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato in loco lungo la viabilità provinciale dallo svincolo di Abbadia Lariana con rientro in statale allo svincolo di Bellano.