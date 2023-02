Si lavora alle antenne della galleria: chiude la Statale 36

Nottata di chiusura lungo la Strada Statale 36 nel tratto dell'Alto lago. Come fatto sapere da Anas, è stata programmata l'attività di manutenzione e potenziamento del sistema di copertura radio cellulare all'interno della galleria Curcio, lungo la frquentata arteria "del lago di Como e dello Spluga", al chilometro 90+480 in direzione Milano.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza ?e mitigare i disagi al traffico? l'intervento verrà effettuato in orario notturno: nel dettaglio, verrà predisposta la chiusura della statale dal km 90,400 al km 91,600, in direzione sud dalle ore 22:00 di lunedì 6 febbraio fino alle 6 di martedì 7.

Traffico deviato sul lago

Durante il periodo di chiusura la circolazione veicolare verrà deviata lungo la Strada Provinciale 72 che corre in riva al lago nel tratto compreso tra gli svincoli di Colico "Trivio di Fuentes" (km 91,600) e di Piona (Km 85,920): le indicazioni ai viaggiatori saranno fornite tramite l'installazione dell'apposita segnaletica in loco.