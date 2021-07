Statale 36: strada chiusa per i lavori alla galleria Fiumelatte. Riapertura a fine mese

L'importante e trafficata arteria verrà chiusa dalle 22 alle 6. Attualmente la carreggiata funziona a mezzo servizio in quel tratto

Cambia ancora la viabilità sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" per permettere il prosieguo dell'intervento di ripristino degli impianti a servizio della galleria Fiumellatte, interessata la scorsa settimana dall'incendio che ha completamente distrutto un autobus. Attualmente, infatti, quel tratto di strada funziona a mezzo servizio per permettere l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, ma Anas ha deciso di predisporne la chiusura totale durante la fascia notturna.

Riapertura totale a fine mese

Nel dettaglio, a partire da questa sera, 19 luglio, per consentire l'esecuzione dei lavori sarà necessario chiudere l'intera carreggiata stradale dal km 57,800 (svincolo Abbadia Lariana) al km 75,250 (svincolo di Bellano) esclusivamente in orario notturno (22.00- 6.00). Le chiusure saranno attive nelle notti dal lunedi al giovedi, il venerdi verrà rispristinata la circolazione con il transito su una sola corsia in direzione nord.

Durante le ore di chiusura il traffico veicolare verrà deviato lungo la viabilità provinciale. Gli interventi in questa fase si concluderanno il 29 luglio.