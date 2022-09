Statale 36, trasporto eccezionale bloccato all'ingresso del tunnel San Martino

Un trasporto eccezionale che viaggiava in direzione Colico e Valtellina è rimasto bloccato, questa notte attorno all'1, all'ingresso dell'attraversamento di Lecco. Come illustrato dai colleghi di SondrioToday, il carico (lo scafo di un'imbarcazione) era con ogni probabilità troppo alto e, pur entrando nella Galleria San Martino, sarebbe poi andato a sbattere contro uno dei pannelli che scendono dalla volta della galleria stessa. Ecco dunque che il camion con a bordo lo scafo e i veicoli dell'Anas che lo scortavano sono stati costretti a interrompere la loro marcia.

Intanto si era formata, dietro il trasporto eccezionale, una discreta coda di auto: per fortuna, però, la presenza dello svincolo per Lecco Centro pochi metri più indietro ha consentito agli automobilisti di uscire in retromarcia dalla Statale 36, coadiuvati nelle manovre da coloro che scortavano il trasporto eccezionale e che, intanto, erano scesi dai loro mezzi, e di reimmettersi poi in Statale all'interno proprio della galleria San Martino, aggirando così l'ostacolo rappresentato dal camion, e potendo così proseguire senza intoppi il loro viaggio.

Contemporaneamente il traffico in arrivo (per la verità non intenso visto l'orario notturno) veniva fatto uscire proprio allo svincolo Lecco Centro, anche in questo caso, per superare il blocco costituito dal trasporto eccezionale e poteva poi a sua volta rientrare in Statale all'interno della Galleria San Martino.