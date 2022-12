"Le Stelle Manzoniane", donate centinaia di visite ai cittadini bisognosi

La solidarietà lecchese vince ancora una volta. Donare salute a chi non se la può permettere. È questa la mission di Banca delle Visite, progetto dell'omonima Fondazione, che raccoglie donazioni per erogare prestazioni mediche ai più bisognosi in tutta Italia, in modo rapido e gratuito.

Il progetto è recentemente sbarcato anche sul nostro territorio, grazie all'impegno di Croce Verde Bosisio che è diventata il primo "Amico Point" di Lecco e provincia. Si tratta di uno sportello Visite al quale possono rivolgersi i cittadini in difficoltà economiche per prenotare visite mediche ed esami diagnostici, senza aspettare i lunghi tempi del Servizio sanitario nazionale.

Mercoledì sera al Palataurus si è tenuta la charity dinner "Le Stelle Manzoniane", organizzata da Croce Verde di Bosisio per sensibilizzare i lecchesi sull'iniziativa Banca delle Visite e raccogliere fondi. Oltre 60 gli imprenditori presenti alla serata che hanno ospitato ai loro tavoli più di 600 persone per una raccolta complessiva vicina ai 70 mila euro. L'evento è stato patrocinato dalla Provincia di Lecco e dai Comuni di Lecco, Bosisio Parini, Costamasnaga, Oggiono, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Ello, Barzago, Gabagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno.

Star della radio e dello sport

La serata è stata condotta da Paoletta di Radio Italia con la musica di Enzino Fargetta di Radio Deejay. Momento clou è stata l'asta benefica battuta da Paoletta e dal bomber dei bomber del basket italiano, Antonello Riva. Sono state assegnate le magliette di Inter e Milan firmate da Niccolò Barella e Sandro Tonali, i palloni ufficiali di Juventus e Milan firmati dai giocatori delle due squadre; la maglietta della Pallacanestro Cantù anch'essa siglata dai giocatori; il casco del campione della Moto Gp Alex Rins; la tuta di Celestino Vietti, pilota della Vr46 di Valentino Rossi; gli stivali da gara di Luca Marini e Marco Bezzecchi, anch'essi protagonisti in moto GP; il cappellino della Ferrari firmato dai due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Grazie all'asta sono stati raccolti ulteriori 12.500 euro.

"È stato un grande risultato che ci permette di fare qualcosa di concreto per le fasce più fragili del nostro territorio, donando loro visite che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenere, a causa anche dei lunghi tempi di attesa del SSN. Grazie all'impegno di enti come la Fondazione Banca delle Visite e alla generosità delle persone, la salute torna a essere un diritto uguale per tutti" il commento di Filippo Buraschi, presidente di Croce Verde Bosisio. "Voglio ringraziare, anche a nome di Banca delle Visite, tutte le 'Stelle Manzoniane' e in particolare i partner che ci hanno sostenuto nell'organizzazione della Charity".

Tutti i partner

"Il Palataurus che ha organizzato la serata, il catering La Casa dei Sapori, il direttore e i ragazzi del Cfpa Casargo che hanno operato in sala, Emilio Panzeri e tutto il team di Italfinance, Cantaluppi Tavernerio, Garden Orchidea per l’enorme albero di Natale che dominava la sala, Pasticceria Baobab per il dessert, Campagnari per il caffè, Fioreria Conti per gli addobbi floreali e la Pallacanestro Cantù. E poi Novatex, Carprometal, Livio Impianti, Marco d'Oggiono Prosciutti, Missaglia Angelo, Mario Nava, Cattaneo Paolo Grafiche, Kapriol, Costamp, I got U, Health Italia, Mba mutua, Icam, 359 Gin, Timoncello e Mauri Dg. Grazie anche alle istituzioni che hanno condiviso con noi la serata a partire da Sua Eccellenza il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, dalla presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e dai sindaci dell'Oggionese che hanno patrocinato l'evento e hanno partecipato alla cena. E poi ovviamente un grande grazie a Paoletta, Enzino, a Mister Magico Camy e alla bartender Yara Ferraroli. Ora via con le visite per i cittadini bisognosi".

Amico Point: come trovarlo e dove

L'Amico Point di Croce Verde è già attivo ed è possibile chiedere aiuto o telefonando allo 031 865462 o scrivendo a bancadellevisite@croceverdebosisio.org o recandosi direttamente allo sportello presso la sede di Croce Verde Bosisio, in via Cercè 6, Bosisio (orario di apertura: sabato mattina 9-12).

Chiunque volesse donare una visita solidale potrà farlo con una donazione:

Mediante bonifico bancario

Intestatario: Croce Verde Bosisio

Iban: IT 22M0200851610000105493562

Causale: Le Stelle Manzoniane