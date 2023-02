Stipendi? A Lecco si guadagnano meno di mille euro al mese

Gli stipendi lecchesi non sono granchè, ma c'è chi sta decisamente peggio. Poco più di 10mila euro medi all'anno, meno di mille euro al mese, non molti meno rispetto ai 12mila euro di media in Italia; dato, questo, decisamente drogato dai quasi 30mila e 500 euro nel Milanese, irraggiungibili per tutti gli altri territori.

In Italia a Milano si guadagna molto meglio che altrove e lo stipendio medio è di 30mila 464 euro. A livello regionale anche a Roma - quinta in Italia - le buste paga sono più alte della media: 17mila 774 euro. Nella classifica retributiva del Lazio, dopo la Capitale compaiono Latina (6.933,84) e Frosinone (6.055,31).

In Italia tra il 2019 e il 2021 le buste paga hanno avuto un incremento medio del 6,7%. Anche in questo caso il Lecchese non può gioire, visto che il dato è in caso dello 0,5%, in netta controtendenza rispetto al +2,5% italiano. Sotto questo aspetto fa bene Rieti (7,2%), seguita da Latina (5,2%) e Roma (2,7%). Chiude, dopo Viterbo, Frosinone con un incremento di appena 0,4%.

Classifica stipendi italiani: dove si guadagna di più e dove di meno

Graduatoria delle province/città metropolitane per redditi da lavoro dipendente pro capite e variazioni percentuali rispetto al 2019. Anno 2021. Valori in euro

POS PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA VALORI PROCAPITE VARIAZIONE PERCENTUALE POS PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA VALORI PROCAPITE VARIAZIONE PERCENTUALE 1 Milano 30.464,86 6,7 55 Fermo 9.966,20 -4,3 2 Bolzano/Bozen 18.942,08 0,2 56 La Spezia 9.514,73 5,3 3 Bologna 18.628,65 2,3 57 Terni 9.483,63 4,8 4 Parma 18.175,33 8,5 58 Rimini 9.469,21 -8,5 5 Roma 17.774,30 2,7 59 Como 9.345,05 -0,3 6 Reggio nell'Emilia 16.912,12 2,5 60 Siracusa 9.243,22 2,2 7 Firenze 16.686,53 -5,8 61 Varese 9.213,09 -0,5 8 Modena 16.572,83 1,6 62 Sassari 9.016,39 0,8 9 Vicenza 16.451,67 3,1 63 Gorizia 8.953,91 -4,7 10 Genova 16.031,29 0,4 64 Pistoia 8.684,79 1,5 11 Pordenone 15.887,39 3,8 65 Cremona 8.627,56 6,0 12 Verona 15.749,16 1,7 66 Salerno 8.537,75 5,5 13 Trieste 15.672,95 3,1 67 Potenza 8.525,26 4,3 14 Torino 15.424,47 2,3 68 Catanzaro 8.445,54 1,3 15 Trento 15.086,36 3,2 69 Napoli 8.442,72 -1,8 16 Cuneo 14.340,13 6,0 70 Asti 8.428,20 5,1 17 Cagliari 14.244,03 4,9 71 Massa-Carrara 8.226,02 4,3 18 Forlì-Cesena 14.002,18 5,6 72 Catania 8.087,86 -1,6 19 Padova 13.924,12 0,8 73 Crotone 7.982,50 6,3 20 Udine 13.888,68 1,1 74 Ferrara 7.855,44 -0,4 21 Treviso 13.668,82 1,3 75 Campobasso 7.787,24 1,9 22 Monza e della Brianza 13.375,01 4,4 76 Oristano 7.723,58 11,8 23 Pesaro e Urbino 13.332,64 2,3 77 Rovigo 7.637,26 2,4 24 Prato 13.290,94 -7,1 78 Barletta-Andria-Trani 7.539,91 2,7 25 Siena 13.249,98 4,8 79 Caltanissetta 7.491,41 4,4 26 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13.200,30 -1,8 80 Palermo 7.378,06 0,6 27 Chieti 13.097,78 3,8 81 Avellino 7.240,57 3,8 28 Lucca 13.017,52 3,1 82 Messina 7.117,01 -2,2 29 Bergamo 12.843,66 1,2 83 Brindisi 7.006,01 1,6 30 Novara 12.789,03 0,9 84 Latina 6.933,84 5,2 31 Ravenna 12.133,57 1,7 85 Verbano-Cusio-Ossola 6.831,58 -3,2 32 Perugia 12.085,92 2,4 86 Lecce 6.807,40 0,5 33 Biella 12.052,70 -0,9 87 Grosseto 6.735,57 0,5 34 Belluno 11.862,50 1,4 88 Cosenza 6.708,28 1,7 35 Bari 11.848,91 3,7 89 Vibo Valentia 6.696,33 0,7 36 Ancona 11.812,17 3,2 90 Caserta 6.694,35 7,5 37 Venezia 11.650,52 -8,2 91 Lodi 6.678,37 -4,9 38 Vercelli 11.640,12 -0,5 92 Imperia 6.665,26 3,1 39 Piacenza 11.564,83 6,2 93 Taranto 6.649,34 -0,2 40 Alessandria 11.494,87 3,0 94 Sondrio 6.604,60 -13,0 41 Brescia 11.430,51 0,7 95 Reggio Calabria 6.591,84 4,1 42 Pisa 11.290,35 2,4 96 Sud Sardegna 6.513,93 11,3 43 Macerata 11.058,14 0,5 97 Foggia 6.483,67 3,1 44 Mantova 10.822,42 5,4 98 Trapani 6.361,74 0,7 45 Arezzo 10.769,55 -0,6 99 L'Aquila 6.281,75 -0,9 46 Pescara 10.760,31 1,5 100 Frosinone 6.055,31 0,4 47 Teramo 10.620,16 2,3 101 Nuoro 5.991,62 2,9 48 Ascoli Piceno 10.612,07 2,5 102 Benevento 5.728,95 1,5 49 Isernia 10.559,32 5,1 103 Pavia 5.673,98 3,7 50 Livorno 10.321,11 5,9 104 Enna 5.557,75 8,8 51 Ragusa 10.268,88 5,8 105 Agrigento 5.337,89 7,5 52 Savona 10.215,21 14,4 106 Viterbo 4.062,25 0,8 53 Lecco 10.131,24 -0,5 107 Rieti 3.317,55 7,2 54 Matera 10.044,88 3,9 ITALIA 12.473,20 2,5

Fonte: Centro studi Tagliacarne-Unioncamere