Il rock lecchese piace: la band Stiui approda alle finali nazionali di Sanremo

La musica lecchese dal palco dell'Ariston di Sanremo. Una cornice prestigiosa per la 35esima edizione di Sanremo Rock, cornice all'interno della quale troverà spazio anche la band lecchese Stiui, in grado di superare le selezioni regionali e approdare alle finali nazionali che si terranno dal 5 al 9 settembre, con finalissima fissata per sabato 10 settembre. I brianzoli porteranno un brano inedito dal titolo "Nemmeno io", singolo tratto dall'omonimo album.

La band Stitui

Stiui nasce da un’idea di Stefano Agostoni che, durante il primo lockdown nel 2020, coinvolge 15 amici musicisti per l’arrangiamento di alcuni testi propri, accompagnati dalla sola chitarra, scritti proprio in quel periodo.

Gli arrangiamenti prendono forma e si concretizzano 12 canzoni che danno vita a un album autoprodotto in uscita lo scorso 15 giugno. L’album è stato registrato sul finire del 2021 presso The Shelter Studio di Meda da Matteo Tovaglieri ed è stato anticipato dall’uscita del singolo “Nemmeno Io”, una sorta di inno motivazionale tra pop e rock.

Le 12 tracce del disco parlano di ansia, disagio, gioia, amore, difficoltà a relazionarsi e a vivere tranquillamente in un mondo sempre più scassato. Gli arrangiamenti attingono dal Pop, dal Rock, dal Punk e dall’elettronica. Le melodie sono semplici ed energiche così da alleggerire le tematiche trattate.

Da ottobre 2021 il progetto vede anche la nascita di una Band denominata Stiui (soprannome storico di Stefano Agostoni). La band si compone di sei elementi: Stefano Agostoni (Voce), Matteo De Capitani (Chitarre e cori), Guido Brambilla (Chitarre e cori), Fabrizio Ratti (Synth), Federico Colombo (Basso), Sergio Arioli (Batteria).

Da dicembre 2021 a oggi la band si è esibita in diverse occasioni live.