Lavori sulle pareti rocciose, la strada per Morterone chiude di giorno

Strada per Morterone chiusa per una settimana in orario diurno. L'Amministrazione provinciale sta eseguendo infatti interventi di manutenzione di alcuni tratti del corpo stradale e delle pareti rocciose che incombono lungo la Provinciale 63.

Le lavorazioni da attuare nella prima fase di cantiere, concernenti la fresatura e successiva stesa di conglomerati bituminosi a caldo, verranno eseguite lungo un tratto stradale particolarmente tortuoso e con limitata sezione stradale che non consente la presenza contemporanea di veicoli in transito e mezzi adibiti ai lavori.

Per questo motivo, con ordinanza n° 39, l'ente ha disposto la chiusura al transito veicolare della Sp63 di Morterone nel tratto compreso tra il pk 11+000 circa (galleria Forcella di Olino) e il pk 15+500 circa (termine strada provinciale a Morterone) sino al completamento dei lavori di asfaltatura, da lunedì 19 settembre a venerdì 23 setttembre fra le ore 8 e le 18.