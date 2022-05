In via Grandi nasce la prima strada scolastica di Lecco

A poco meno di distanza dall'annuncio, a Lecco nasce la prima strada scolastica. In via Achille Grandi, nel rione di Germanedo, sabato 21 maggio partirà la sperimentazione del progetto messo in piedi dal Comune di Lecco insieme all’Istituto ‘Antonio Stoppani’. Seguendo la filosofia dell’urbanismo tattico, il progetto realizzato dall’architetto Matteo Dondè prevede che attraverso la riqualificazione dell’area si ottengano due effetti: in primis una maggiore sicurezza per i bambini, grazie alla modifica del tracciato stradale che porterà a una diminuzione della velocità e alla creazione di una “zona protetta” fuori dall’edificio scolastico; in secondo luogo, Palazzo Bovara punta a una migliore fruizione dell’area, grazie all’installazione di arredo urbano, sedute e tavoli che disegneranno spazi a oggi inesistenti pronti a essere vissuti dalle famiglie.

La strada scolastica di Lecco

“Il progetto è stato presentato al mondo della scuola e alla città a settembre 2021 durante la Settimana della mobilità sostenibile - spiega l’assessore all'Ambiente e mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi -. Nei mesi di novembre e dicembre si è proseguito con l’incontro con le 10 classi coinvolte nel progetto e i genitori della scuola Stoppani; ora il progetto necessita di una prima definizione che trova concretizzazione in questi giorni con l’istituzione dal 21 maggio 2022 del divieto di transito in via Grandi e l’inizio della sperimentazione”.

La priorità del progetto è la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e in particolare dei bambini che frequentano la scuola Stoppani. Nel mese di giugno proseguiranno, pertanto, i colloqui con tutti i soggetti coinvolti, dagli studenti alle famiglie passando per gli insegnanti: il progetto continuerà nel corso del prossimo anno scolastico per approdare alla sua realizzazione definitiva.