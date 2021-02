Lecco-Milano, Straniero: «Fino a giugno si arriva in stazione Centrale»

Novità sul fronte del trasporto su rotaia da Lecco verso Milano: giovedì mattina, in V Commissione Trasporti, l'assessore Terzi ha confermato che l’attestazione a Milano Centrale continuerà almeno fino a giugno.

«L’assessore ha confermato questa decisione, sostenendo che la scelta del cambio a Rogoredo era dovuta al fatto che la stazione Centrale risulta satura. Ma, evidentemente, Regione Lombardia è tornata sui suoi passi», commenta Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, dopo l’audizione.

Straniero ricorda che il rischio immediato di uno spostamento di capolinea riguardava il treno RE 2895 in partenza da Colico alle 6.09 e da Lecco alle 7.19, cioè uno dei treni più utilizzati dai pendolari. Ma per quanto riguarda la linea Lecco-Milano la novità poteva estendersi a quattro corse, di cui due da Lecco la mattina e due da Milano la sera, sempre negli orari più "caldi".

«Adesso, invece, ci è stato detto che le corse Lecco-Milano continueranno ad arrivare a Centrale, e questo grazie anche alle nostre sollecitazioni, che poi sono quelle di pendolari e territorio - continua Straniero - L'assessorato si è reso conto che la linea è tra le più frequentate e dopo le già evidenti penalizzazioni che il servizio di trasporto ferroviario regionale sta subendo a causa del covid, ha ritenuto giusto lasciare fino a giugno la fermata a stazione Centrale».

Sicuramente una buona notizia, per il consigliere Pd, ma non finisce qui: «Chiediamo, tuttavia, che venga data anche una garanzia del mantenimento a regime e non solo fino a giugno. Per l'estate non vogliamo sorprese di sorta. Per questo, in Commissione, abbiamo chiesto anche di essere prontamente informati sulla gestione del servizio da luglio in avanti».