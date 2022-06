Dagli arrosticini alla paella e tanto altro: piatti per tutti i gusti al mercato europeo di Colico

In tanti stanno andando alla scoperta degli ottimi piatti, per tutti i gusti, proposti al Mercato Europeo di Colico. L'evento dedicato allo street food si è aperto giovedì 2 Giugno nella suggestiva location del lungolago e proseguirà fino alla giornata di oggi, domenica 5 giugno.

Un evento dedicato ai sapori d'Europa organizzato dalla Pro Loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e Lecco e con il patrocinio del Comune di Colico. Dagli arrosticini abruzzesi alla paella valenciana, dalle focacce liguri, ai panzerotti pugliesi, dai brezen farciti del Sudtirol alle specialità siciliane. Con un salto oltre confine alla scoperta anche delle carni brasiliane e non solo.

Attenzione particolare è stata riservata ai prodotti tipici e a km 0, con alcuni stand di produttori locali già molto apprezzati nelle scorse edizioni. L'annunciata pioggia di oggi non ha fermato, almeno fino al primo pomeriggio l'afflusso di visitatori, diversi dei quali giunti anche in battello per una visita turistica resa ancora più accattivante grazie allo street food.

Da giovedì a oggi è così stato possibile degustare i prodotti direttamente sul posto nelle aree attrezzate con tavolini e piccole strutture per consumare un assaggio in compagnia, godendo di una vista mozzafiato, oltre alla possibilità di acquistare prodotti tipici da asporto.