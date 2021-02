Infopoint Lecco: gli studenti si fingono turisti e parlano lingue straniere

Martedì mattina alcuni studenti di una classe terza della scuola secondaria di primo grado Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco hanno fatto visita all'Infopoint del Comune di Lecco per toccare con mano l'importanza della conoscenza delle lingue straniere in ambito turistico.

I ragazzi, accompagnati dalla professoressa di lingua tedesca Laura Bosisio, hanno avuto modo di conoscere meglio il funzionamento di questo servizio, calandosi nei panni di turisti stranieri e ponendo a una delle operatrici, Francesca Zuccoli, delle domande in tedesco, per un'uscita didattica utile a capire in presa diretta le dinamiche di un presidio turistico fondamentale, oltre che a esercitarsi nell'utilizzo e nella comprensione della lingua straniera.

Un incontro non nuovo, quello dell'Infopoint del Comune di Lecco con gli studenti: la scorsa settimana il servizio ha infatti partecipato a un webinar dedicato ai ragazzi di alcune classi 3^ e 4^ a indirizzo turistico della scuola secondaria di secondo grado Marco Polo di Colico, per parlare proprio di turismo in provincia di Lecco, esperienza che si ripeterà la prossima settimana con il medesimo istituto e che sarà riproposta anche con gli studenti dell'IISS G. Parini di Lecco con lo scopo di illustrare ancora una volta i servizi offerti, le peculiarità del territorio e le competenze richieste per lavorare in un ufficio turistico.

L'offerta al pubblico

In questa fase complessa, condizionata dalle restrizioni imposte dalla lotta al contagio da Covid-19, l'Infopoint del Comune di Lecco offre i seguenti servizi al pubblico, nel rispetto della fascia di rischio in cui il nostro territorio è di volta in volta collocato: in zona rossa e arancione il servizio fornisce informazioni al telefono, ai nuovi numeri 0341 481485 - 486 e online, all'indirizzo di posta elettronica info.turismo@provincia.lecco.it dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, mente in zona gialla è aperto al pubblico il lunedì dalle 14 alle 18 e dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per maggiori informazioni è inoltre possibile visitare le pagine Facebook Infopoint Lecco, Le Vie del Viandante, Lakecomo e Instagram Le Vie del Viandante, tutte costantemente aggiornate.