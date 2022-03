Il Covid torna fra i banchi: in due settimane raddoppiati gli studenti in quarantena

L'ondata di contagi da Covid-19 sta lentamente risalendo e la fotografia arriva anche dal monitoraggio degli alunni in quarantena in quanto contatti di caso, che nelle ultime due settimane sono raddoppiati, invertendo la tendenza che sino alla fine di febbraio evidenziava un drastico calo, coincidente con la diminuzione di positività, ricoveri e tutti gli indicatori legati alla pandemia. Nelle ultime settimane, tuttavia, il trend ha ricominciato a crescere.

Secondo l'ultimo report - relativo al 13 marzo - diffuso dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia - UO Prevenzione - per una trasmissione all'Ufficio scolastico regionale (Usr) e alle Ats, in questo momento nella provincia di Lecco sono in quarantena 207 alunni e 10 classi. Nello specifico dati azzerati nelle scuole dell'infanzia e primarie, gli studenti costretti a casa sono quasi equamente distribuiti fra medie (93) e superiori (114). A livello lombardo il report indica 4.869 ragazzi.

L'andamento nel 2022

Il 23 gennaio erano a casa 8.592 alunni (picco), il 30 gennaio se ne contavano 4.080 per 270 classi più 234 operatori scolastici; l'8 febbraio erano coinvolti 819 alunni per un totale di 519 classi; lo scorso 20 febbraio gli alunni in quarantena erano 118 (10 classi), il 27 febbraio erano scesi a 90 (6 classi). Poi, forse complice un calo complessivo dell'attenzione generale verso la pandemia (a favore di altri eventi, guerra e rincari in primis) ma anche un'evoluzione stagionale (nel 2020 la prima ondata scattò tra febbraio e marzo, nel 2021 ci fu la terza) la curva ha ripreso la sua crescita.