Covid, studenti in quarantena dimezzati in soli quattro giorni

L'ondata covid va esaurendosi anche nelle scuole, così come evidenziano i dati quotidiani dei contagi. Sono 118 gli alunni lecchesi attualmente in quarantena in quanto contatti di caso, per 8 classi complessive. Nessun operatore scolastico è a casa.

Sono i numeri che il report di monitoraggio di Regione Lombardia fotografa al 20 febbraio 2022. Il 16 febbraio scorso erano in quarantena 223 alunni e 12 classi. In soli quattro giorni, dunque, sono praticamente dimezzati.

La curva è chiarissima ormai da tempo: l'8 febbraio erano coinvolti 819 alunni per un totale di 519 classi (e 47 operatori scolastici, dato che invece è ora azzerato); il 30 gennaio si registravano 4.080 gli alunni in quarantena per 270 classi più 234 operatori scolastici, mentre il 23 gennaio erano addirittura 8.592 (picco).

Attualmente nelle scuole superiori sono in quarantena 38 studenti, nelle medie 20, alle elementari 27 e alle materne 32. In regione restano a casa 6.623 alunni e 557 classi; nel report precedente erano 9.341 e 854.