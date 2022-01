Covid, disastro scuole nel Lecchese: quasi 9mila alunni in quarantena

Effetto del covid, nelle scuole lecchesi è un mezzo disastro. Come in altre realtà, la fine di gennaio sta facendo registrare una vera esplosione dei casi e, di conseguenza, del numero di alunni e classi in quarantena, che in poco tempo sono più che raddoppiati.

Nell'immediatezza del rientro sui banchi post-festività, nella nostra provincia circa 5mila studenti erano costretti a casa. Leggendo l'ultimo rilevamento effettuato da Regione Lombardia, datato 23 gennaio 2022, questo dato è esploso: 8.592 alunni per un totale di 613 classi, cui si aggiungono 320 operatori scolastici.

Incidenza più alta rispetto a Milano

Nel Lecchese l'incidenza più alta a livello quantitativo si registra alle superiori: 3.827 alunni e 242 classi, seguite da elementari (2.077 alunni), infanzia/nido (1.677) e medie (1.011).

Per meglio capire l'incidenza di queste assenze sul totale della popolazione scolastica, è utile un confronto con Milano: nella provincia meneghina gli alunni in quarantena sono "solo" 17.512, circa il doppio di quelli lecchesi ma con un'evidente differenza sul totale. A Monza sono 15.297, Bergamo 18mila, Brescia 14.916.

Fasce d'età

Secondo i dati forniti da Ats, nella settimana dal 17 al 23 gennaio 2022 la fascia in età scolastica più rappresentata fra i positivi al covid è la 6-10 anni, dunque la primaria, con 22.226 casi in Lombardia. L'aumento nella fascia 3-5 è netto, casi quasi raddoppiati in una settimana, da 6.911 del 16 gennaio a oltre 12mila dell'ultimo rilevamento. Scendono, invece, i casi alle superiori, da 16.524 a 12.688.

Per far fronte alla situazione, che rende problematico per le famiglie sottoporre i ragazzi a frequenti tamponi, l'ospedale di Lecco ha allestito un centro tamponi dedicato alle scuole, mentre in altre realtà importanti del territorio, come Mandello, è un obiettivo per l'immediato futuro.