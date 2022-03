Covid: il numero di alunni in quarantena ricomincia a scendere

Dopo la crescita esponenziale delle ultime settimane, il numero di studenti costretti in quarantena (in quanto contatti di caso) è in calo. Nel report della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia - UO Prevenzione del 13 marzo nel territorio di Lecco erano 207, per 10 classi, in quello del 20 marzo 423 per un totale di 23 classi mentre nell'ultimo (datato 27 marzo) diffuso sono 303 per 17 classi.

Nello specifico, gli alunni a casa sono 13 nella scuola dell'infanzia/nido; 107 nella primaria; 555 nella secondaria di primo grado; 446 nella secondaria di secondo grado. Nessun operatore scolastico è coinvolto dalla quarantena. A livello regionale invece sono in quarantena 7.823 alunni per 500 classi, anche in questo caso l'andamento della curva è simile: il 20 marzo erano 8.234.

Giova ricordare che dal 1° aprile le regole cambieranno anche per la scuola: da nidi e asili fino alle superiori l'attività proseguirà in presenza fino ad almeno quattro casi nella stessa classe.