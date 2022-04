Covid e scuola: in quarantena ancora 200 studenti, ma si va verso la normalità

Sono poco meno di 200 gli alunni in quarantena in provincia di Lecco, e un totale di 11 classi. Lo certifica il report della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia - UO Prevenzione del 3 aprile.

I numeri del report non sono ancora condizionati dalle nuove norme nazionali introdotte lo scorso 1° aprile che prevedono l'autosorveglianza solo a partire da quattro casi nella stessa classe, per ogni ordine di grado e senza distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Tra una settimana la situazione sarà per forza molto diversa e, in teoria, a casa resteranno ben pochi studenti.

Fra gli alunni attualmente a casa (in quanto contatti di caso), 118 frequentano la scuola media, 81 le superiori mentre non sono coinvolti elementari e asili.

I precedenti

La tendenza, dopo la crescita registrata tra febbraio e inizio marzo, aveva comunque mostrato una diminuzione sensibile già nelle scorse settimane, in coincidenza con il calo dei contagi in tutte le fasce di età scolastica.

Gli studenti in quarantena il 13 marzo nel territorio di Lecco erano 207, con 10 classi, il 20 marzo 423 per un totale di 23 classi; nel report precedente all'ultimo, datato 27 marzo, erano a casa 303 alunni e 17 classi.

La situazione in Lombardia