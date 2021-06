Lo Studio Della Bella Associato scelto come Dpo del Comune di Lecco

La figura si occuperà di verificare che il Comune sia conforme alla normativa Gdpr attraverso la gestione del trattamento dei dati personali. "Un incarico prestigioso che svolgeremo per la nostra città".

Studio Della Bella Associato, realtà che col suo network di professionisti opera da oltre 45 anni sul territorio lecchese, è stato scelto per svolgere il ruolo di Dpo (Data Protection Officer - responsabile protezione dati) per il Comune di Lecco. Questa figura si occuperà di verificare che il Comune sia compliant alla normativa Gdpr attraverso la gestione del trattamento dei dati personali da una posizione di autonomia e imparzialità.

"Studio Della Bella Associato ha incaricato l'avvocato Eleonora Mataloni, già a capo del settore Compliant dello Studio oltre che astro nascente del Gdpr lombardo e iscritta Anorc Professioni, per ricoprire questa attività - afferma l'avvocato Lorenzo Della Bella - La nostra collaboratrice è una professionista preparata e affermata che metterà a disposizione tutte le sue competenze per rispondere al nuovo impegno. Il ruolo che ricoprirà è strategico perché permetterà di instaurare una dinamica nuova nel rapporto tra Ente e cittadinanza".

Collaborazione dal 1° giugno

La collaborazione, che ha preso il via lo scorso 1° giugno, proseguirà fino a dicembre 2022. A partire dal mese di settembre, il Dpo sarà presente a disposizione dei dirigenti e dei dipendenti e, dai primi giorni del prossimo anno, anche i cittadini avranno l'opportunità di usufruire di questo servizio, rivolgendosi al Dpo per ottenere qualsiasi chiarimento o confronto in assoluta trasparenza.

