Tavernerio piange Fabio, morto a Mandello durante un'immersione

È grande il cordoglio a Tavernerio per la prematura scomparsa di Fabio Livio. Il 41enne comasco è il sub morto domenica 23 ottobre nelle acque di Mandello del Lario, nella zona del Moregallo già tristemente nota per questo tipo di avvenimenti. Il taverneriese si trovava a 80 metri di profondità quando è stato ritrovato. Le indagini sulle cause della morte, forse ricondubili a un malore, sono ancora in corso, ma tra le ipotesi portate avanti c'è anche quella relativa alla narcosi da azoto, che può verificarzi in caso di pressioni ambientali superiori a circa 4 atmosfere - quindi a oltre 30 metri di profondità - ed è accentuata dalla velocità di discesa tenuta per raggiungere quel tipo di profondità.

Nel paese comasco si registrano sgomento e tristezza: sui social gli amici, tanti, lo ricordano con affetto e stima. Fabio era anche un volontario della Croce Rossa e gestiva, insieme al padre, una cartoleria a Tavernerio. Domenica si era recato sulla sponda lecchese del Lario insieme a un amico per svolgere un'immersione. L'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, ha richiamato sul posto varie squadre di soccorritori, che hanno operato fino a poco prima delle 20 per riuscire a estrarlo senza vita dalle acque. In loco i Vigili del Fuoco giunti da Lecco, con relativi mezzi nautici, e i carabinieri, oltre al personale all'automedica giunta dall'ospedale "Manzoni".

Il ricordo di amici e Croce Rossa

Amato e ben voluto, Fabio è stato ricordato virtualmente con vari attestati di stima: “Sempre le persone più buone se ne vanno... rip Lariano Fabio, che la terra ti sia lieve”, scrive un amico su Facebook; come lui, altre centinaia. Sentito anche il messaggio dei colleghi della Croce Rossa: “Fabio, sei stato per tutti un punto di riferimento insostituibile, un compagno di squadra leale e puntuale, un amico sincero e presente. Il commissario, i vertici tutti, i volontari e i dipendenti del Comitato di Como e delle Sedi di Lipomo, Como e San Fedele Intelvi, si stringono al dolore della Famiglia e degli amici del nostro Volontario Fabio Livio”.