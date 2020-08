Successo per il Cre di Erve, anche una gara di zattere nel torrente delle pozze

Si è concluso venerdì 31 luglio il Cre organizzato dal comune di Erve e dalle cooperative sociali Liberi Sogni e La Vecchia Quercia con il coordinamento dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole. Il Centro estivo ervese è durato quattro settimane e ha visto la partecipazione di una ventina di bambini, molti residenti in comune, altri provenienti dai paesi limitrofi o villeggianti in zona.

«È stato un successo - il commento del sindaco Giancarlo Valsecchi - Siamo stati molto felici di accogliere un buon numero di bambini non residenti. Erve è una comunità aperta, e ci piacerebbe che venisse apprezzata anche per quanto riguarda le iscrizioni alla nostra scuola, che cercheremo di mantenere viva con tutte le nostre forze». Tre gli educatori che hanno organizzato le numerose attività e lavorato con i bambini, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie che questo periodo ci impone, affiancati da cinque ragazzi volontari di Erve, coinvolti tramite il progetto "Prendiamoci cura di noi" e ai quali è stato riconosciuto un buono spesa.

«Dopo tanti mesi di chiusura ed isolamento, questa esperienza di socialità all’aperto ci voleva proprio per i nostri bambini e per i nostri ragazzi» - ha commentato Laura Pigazzini, consigliera delegata alle Politiche giovanili, che ha voluto sottolineare l’impegno dei ragazzi di Erve nella vita della comunità.

Beatrice Coppi, coordinatrice del progetto: «Il tema del centro estivo di quest'anno è stato l'esplorazione della natura»

Beatrice Coppi, la coordinatrice del progetto, lo ha descritto con queste parole: «Il tema del Cre è stato l’esplorazione della natura, dei luoghi di Erve, di diversi sport e dell'arte, tutte cose che i bambini hanno imparato a conoscere con occhi sempre curiosi. Abbiamo scoperto che sport con nomi strani come parkour, orienteering e intercross sono molto divertenti e non così impossibili da fare; poi costruire fionde e archi ci viene proprio bene! Le nostre passeggiate sono state impegnative, ma in compagnia non si fa così fatica e siamo riusciti a raggiungere con fatica condivisa la cima del Magnodeno, capanna Monza e il castello di San Girolamo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La maggior parte delle attività sono state realizzate all’aperto camminando nei boschi, giocando e facendo piacevoli bagni rinfrescanti alle pozze. «Il torrente Gallavesa ci ha dato anche l'idea di una fantastica regata di zattere autocostruite: è stato un successone, c'erano tantissimi spettatori, grandi e piccoli da tutto il paese, un paese che ci ha accolto a braccia aperte con tanti sorrisi e grande disponibilità! Grazie di cuore a tutti dagli educatori Beatrice, Claudio, Marco e dai volontari ervesi Francesca, Morena, Jason, Steven e Marco».

Gallery