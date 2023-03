Successo per l'omaggio all'arte e alla memoria di Chiappori

Successo per l’incontro in ricordo del grande artista Alfredo Chiappori. Un omaggio da parte della sua città e delle istituzioni che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala conferenze di Confcommercio Lecco, alla presenza degli eredi, la moglie Mariarosa e la figlia Sara, con le testimonianze di Gianluigi Daccò, Vico Valassi e Walter Castelnovo. L’iniziativa è stata organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con Confcommercio Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Lecco e Parrocchia di San Nicolò, enti che dal 20 febbraio a oggi hanno consentito al pubblico di ammirare le opere dell’artista conservate nelle rispettive sedi a Lecco in una sorta di mostra diffusa.

L’incontro è stato introdotto dal Conservatore di Villa Monastero Anna Ranzi: la sezione destinata al Novecento del museo di Villa Monastero, nella sala Polvani, inaugurata nel luglio 2022, conserva una Tavola di Qohelet donata dal pittore in occasione della mostra a lui riservata nel 2014. "Abbiamo fortemente voluto la mostra diffusa e l’incontro per ricordare la poliedrica figura di Alfredo Chiappori, a pochi mesi dalla scomparsa avvenuta il 14 ottobre 2022 - ha spiegato nel suo intervento la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann - Ringrazio la curatrice Anna Ranzi e gli altri partner che hanno voluto condividere con noi questa iniziativa, mettendo a disposizione del pubblico le interessanti opere di Chiappori conservate a Lecco; un’opportunità molto gradita apprezzata, come dimostra la buona affluenza dei visitatori. Rendere omaggio al grande artista lecchese è il modo migliore per ricordarlo e per far rivivere le sue opere".