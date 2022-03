Colpo grosso a Missaglia: vinti oltre centomila euro con il SuperEnalotto

Ora sarà caccia al vincitore in paese. Colpo grosso a Missaglia, nel cuore della Brianza lecchese, per una schedina vincente del SuperEnalotto. È festa, infatti, per il fortunato che ha centrato un punto "5" da ben 103.782,09 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal "Da Mama" situato in via Corte del Nerino, 1. La combinazione vincente? È stata composta dai numeri 27, 30, 49, 68, 74, 88, J 64, SS 11.

In palio 177 milioni di euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 22 marzo, con il Jackpot che arriva a 176,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 24 marzo Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 417.591 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 nelle Marche, a Montappone (Fermo). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

SuperEnalotto live su Today.it

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di ieri, martedì 22 marzo 2022 in diretta su Today.it. Ecco i numeri vincenti estratti stasera: prima i numeri di tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Lotto, estrazione di martedì 22 marzo 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di ieri, martedì 22 marzo 2022. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20.

BARI 22 30 16 88 29

CAGLIARI 11 21 73 67 59

FIRENZE 69 82 44 59 1

GENOVA 27 74 84 45 58

MILANO 65 77 40 64 30

NAPOLI 15 75 59 2 88

PALERMO 89 74 59 56 88

ROMA 57 36 73 56 72

TORINO 39 61 78 70 27

VENEZIA 7 57 79 52 82

NAZIONALE 51 79 55 7 41

SuperEnalotto: estrazione di martedì 22 marzo 2022

La sestina vincente del SuperEnalotto di ieri, martedì 22 marzo 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

SuperEnalotto n. 35 del 22/03/2022

Combinazione vincente SuperEnalotto ieri: 27 30 49 68 74 88

Numero Jolly: 64

Numero Superstar: 11

+Aggiornamento+ Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione di ieri, il jackpot continua a crescere.

LE QUOTE CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 2 € 103.782,09 punti 4 484 € 437,82 punti 3 20.791 € 30,63 punti 2 343.090 € 5,76

10eLotto, estrazione di martedì 22 marzo 2022: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta ieri, martedì 22 marzo 2022.