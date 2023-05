Una grande giornata di festa per i cinquant'anni di SuperSamaStore. La sede di via Grandi ha ospitato titolari e dipendenti, ma anche partner e istituzioni. Un regalo che l'azienda del presidente e fondatore Gregorio Samà a chi fa parte del mondo dell'azienda lecchese, che da qualche anno si è trasferita all'interno del grande stabile cittadino ampio 6mila metri quadri. Fondata nel 1973, la realtà imprenditoriale è passata dall'essere un'impresa artigiana a far breccia nel mondo commerciale e dell'e-commerce con prodotti legati ad arredobagno, climatizzazione e riscaldamento, impiegando 25 persone. Un momento fatto anche di solidarietà con la lotteria che ha permesso di donare dei fondi al Mato Grosso per la missione in Brasile.

Il fondatore Gregorio Samà e i tre figli - Omar, Luca e Matteo - hanno fatto gli onori di casa: tra cibo, musica e discorsi di lavoro, durante la serata è stato il momento legato alla presentazione dei clienti e alle premiazioni. “Un grazie particolare va ai miei figli, che sono stati capaci di raccogliere i frutti del lavoro artigiano dandogli l'impronta di moderni commercianti all'ingrosso. Grazie anche a tutti i collaboratori che hanno reso SuperSamaStore un leader nel proprio settore, ma anche a partner fornitori e installatori che ci stimolano con formazione, innovazione e professionalità”.

Tra i premiati, dicevamo, figurano il sindaco Mauro Gattioni, Antonio Peccati e Alberto Riva di Confcommercio Lecco, Daniele Riva e Matilde Petracca di Confartigianato Imprese Lecco, Ivana Ciresa e Andrea Cassotti della Banca della Valsassina, e Corrado Oppizzi di Angaisa, associazione di categoria che fa parte del cosmo di Confcommercio e rappresenta le aziende della distribuzione idrotermosanitaria.