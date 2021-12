Valmadrera: le tariffe dell'"Opera Pia" non aumenteranno

Si va avanti nel segno della continuità. Nell’ultima riunione delal Giunta dell’anno, andata in scena mercoledì 30 dicembre, il Comune di Valmadrera ha approvato la delibera n. 235 - ‘Linee di indirizzo Rsa Opera Pia Magistris anno 2022’ -, che anche per l'anno in arrivo non prevede alcun aumento per le famiglie. Stando a quanto riportato nel tempo, la retta viene mantenuta a 61,51 euro giornalieri o 1.871,00 euro al mese, “nettamente inferiore a molte realtà del territorio”: questo è reso possibile dalla presa in carico, da parte dell’amministrazione comunale, della presa in carico diretta della manutenzione degli immobili e degli investimenti.

“Gesto di vicinanza”

“Si tratta di una scelta difficile, visto le minori entrate causa la pandemia, ma ci sembrava giusto essere vicini e attenti alle persone e alle famiglie più fragili”, ha spiegato brevemente il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi.