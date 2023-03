Aumentano le spese, salgono le tariffe: palestre più care a Valmadrera

Palestre più care a Valmadrera. La Giunta Comunale nella seduta di mercoledì 8 marzo ha approvato la delibera per l'adeguamento delle tariffe per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico per la prossima stagione sportiva. Ad anticipare la delibera è stata una riunione informale svolta tra i rappresentanti della Consulta dello Sport, il responsabile dell'ufficio sport e l'assessore Marcello Butti, durante la quale è stata visionata la proposta di adeguamento che partirà dalla nuova stagione sportiva 2023/2024, nello specifico dal mese di settembre.

Come spiegato ai rappresentanti, “l'adeguamento delle tariffe si è reso necessario a seguito degli incrementi relativi ai canoni delle utenze e soprattutto per il fatto che i prezzi erano fermi da oltre dieci anni, visto che l'ultimo adeguamento era entrato in vigore l'1 gennaio 2012. Inoltre, circa il 70% dell’adeguamento non entra nelle casse dell’amministrazione comunale, visto l'obbligo Iva anche per questi utilizzi”, spiegano da via Roma.

“Tariffe economiche”

“L’attenzione di questa Amministrazione per lo sport e nell’educazione dei giovani è indubbia - ha aggiunto in prima persona l’assessore Butti -, ma l'adeguamento è necessario in quanto queste nuove tariffe permettono di contenere in maniera proporzionata il disavanzo relativo alla gestione e al mantenimento di queste strutture. Ricordiamo che nelle tariffe sono compresi oltre all'utilizzo della struttura e delle attrezzature, l’illuminazione, il riscaldamento nel periodo invernale, il consumo di acqua e la pulizia degli ambienti. Pur con questo adeguamento queste tariffe risultano tra le più economiche rispetto ai comuni del lecchese”.