Con un tatuaggio di Tiziano e Cecilia salvi un cane o un gatto dall'abbandono

Con un tatuaggio contribuisci a salvare cane e gatti abbandonati. Ha un forte significato l'iniziativa "Un tattoo per Zampamica" proposta da Mascalzone Tattoo e Piercing di Lecco e dall'associazione Zampamica Lecco Onlus.

Dal 20 febbraio al 1° marzo chi si recherà al negozio per ricevere uno dei tatuaggi "speciali" disegnati per l'iniziativa (disponibili dal 20 febbraio sulla pagina Facebook dell'esercizio commerciale) contribuirà a sostenere il sodalizio animalista: del costo complessivo di 70 euro, infatti, la metà verrà devoluta a Zampamica per aiutare gli animali abbandonati.

Nel 2020 "venduti" 70 tatuaggi

L'iniziativa è una riedizione: la prima volta, nel febbraio 2020, si rivelò molto utile e fece registrare 70 tatuaggi. "Aveva funzionato bene nonostante il periodo di lockdown - spiega la presidente di Zampamica Lecco Onlus, Paola Comini - Quando ci hanno proposto di farlo ancora siamo stati orgogliosi, significa che Mascalzone Tattoo si è trovato bene due anni fa. In un periodo come questo i fondi servono sempre: contribuiranno a sostenere le spese per gatti e cani tra cibo, vaccinazioni, cura e mantenimento".

Come procede l'attività in questo primo mese e mezzo di anno nuovo? "Stiamo intervenendo per parecchi gatti adulti, alcuni in stato di abbandono. Attualmente ne abbiamo 15 da collocare. Siamo inoltre molto impegnati nella sterilizzazione di colone feline e con quattro cani che cercano casa".

Tiziano Ratti: "Siamo animalisti"

Tiziano Ratti, titolare di Mascalzone Tattoo, spiega com'è nata l'idea. "Quest'anno le cose vanno meglio rispetto al 2020, così io e mia moglie abbiamo pensato di riproporre l'iniziativa. Abbiamo un cagnolino, siamo molto sensibili al discorso animalista in generale e abbiamo sempre promosso collaborazioni simili con enti. Insieme a Zampamica ci siamo trovati bene, operano nel nostro stesso territorio e quindi abbiamo pensato a loro. Già nel 2020 l'iniziativa aveva avuto un certo successo".

Come saranno i tatuaggi che saranno realizzati sulla pelle di chi aderirà? "I disegni saranno di dimensioni intorno ai 5 cm x 5 cm, colorati o in bianco e nero, con tema animali di ogni genere - conclude Tiziano - Saranno poi eliminati una volta scelti, affinché a Lecco una sola persona possa avere quel singolo tatuaggio".