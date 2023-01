Valmadrera prende un'altra strada: l'occupazione del suolo pubblico non si paga

Le polemiche lecchesi sui tavolini non si sposteranno a Valmadrera. Contrariamente a quanto deciso dall'amministrazione del capoluogo, nella vicina e popolosa città non si tornerà a pagare l'occupazione del suolo pubblico. Non fino alla metà di giugno 2023, quantomeno. Questo “al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”: il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e l bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 prevedono la proroga fino al prossimo 30 giugno del regime di occupazione straordinario del suolo pubblico, come deciso attraverso il decreto legge dello scorso 23 settembre.

A Valmadrera non si paga l'occupazione del suolo pubblico

La proroga è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico. Le istanze relative al 2023 dovranno pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’occupazione all’indirizzo pec del Comune (info@pec.comune.valmadrera.lc.it), l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico verrà rilasciata dal Comune tenuto conto dell'ubicazione, viabilità e disponibilità di superfici e la superficie maggiore concessa per l’attività commerciale verrà assoggettata al pagamento della tassa rifiuti (Tari).